Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Zonguldak Gelik'te 3 işçinin öldüğü grizu patlamasında 3 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Gelik beldesindeki özel maden ocağında 3 işçinin yaşamını yitirdiği grizu patlamasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. İşletme müdürü firar Mustafa Kapanşahin hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gelik beldesindeki özel maden ocağında 3 işçinin yaşamını yitirdiği grizu patlamasına ilişkin gözaltına alınan işveren Mehmet Salih Demir, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Ercüment Yalçın ile maden mühendisi Yusuf Çavdar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğinde 'Bilinçli taksirle öldürme ve yaralama' suçundan tutuklandı.

İşletme müdürü firar Mustafa Kapanşahin hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 22 sitede yayınlandı.
Kılıçdaroğlu'ndan törene damga vuran özeleştiri: Yerimizde krallar gibi oturup...

Törene damga vuran özeleştiri: Yerimizde krallar gibi oturup...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ortalığın karıştığı Fransa'da gerilim tırmanıyor! Camiler için harekete geçildi

Ülkede gerilim tırmanıyor! Camiler için korkutan uyarı geldi
Yer: İstanbul! Eski milli futbolcu ile sevgilisi böyle yakalandı

Yer: İstanbul! Eski milli futbolcu ile sevgilisi böyle yakalandı
81 yaşındaki Hakkı Bulut taburcu edildi! İlk iş bakın ne yapacak

81 yaşındaki Hakkı Bulut taburcu edildi! İlk iş bakın ne yapacak
MasterChef Türkiye'de kriz! Çekimler durdu, yeni bölüm yok

MasterChef Türkiye'de kriz! Çekimler durdu, yeni bölüm yok
Lewis Hamilton'dan Kim Kardashian'a servet değerinde hediye

"Para var huzur var" dedirten bir olay daha
Cehennem Melekleri davasında karar! Arabacı'ya ağır ceza

"Cehennem Melekleri" liderinin cezası belli oldu

İbrahim Tatlıses'in vurulduğu dönem 40 gün boyunca izlediği film

Vurulduğu dönem 40 gün boyunca aynı filmi izlemiş