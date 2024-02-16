Üye Girişi
Haberler

Zonguldak-Ereğli karayolunda sis etkili oldu

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Zonguldak'ta sabah saatlerinde etkili olan sis sebebiyle İstanbul karayolunda sürücüler kontrollü seyretti. Zonguldak'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde sis etkili oldu. Zonguldak-İstanbul karayolunda meydana gelen sis sebebiyle sürücüler kontrollü seyretti. Hava sıcaklığının 10 dereceye kadar düşmesi sebebiyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Öte yandan karayolundaki sis dron ile havadan görüntülendi.

Zonguldak-Ereğli karayolunda sis etkili oldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta sabah saatlerinde etkili olan sis sebebiyle İstanbul karayolunda sürücüler kontrollü seyretti.

Zonguldak'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde sis etkili oldu. Zonguldak-İstanbul karayolunda meydana gelen sis sebebiyle sürücüler kontrollü seyretti. Hava sıcaklığının 10 dereceye kadar düşmesi sebebiyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.

Öte yandan karayolundaki sis dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Zonguldak İstanbul Hava Durumu Trafik Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title