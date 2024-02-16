Zonguldak-Ereğli karayolunda sis etkili oldu

Zonguldak-Ereğli karayolunda sis etkili oldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta sabah saatlerinde etkili olan sis sebebiyle İstanbul karayolunda sürücüler kontrollü seyretti.

Zonguldak'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde sis etkili oldu. Zonguldak-İstanbul karayolunda meydana gelen sis sebebiyle sürücüler kontrollü seyretti. Hava sıcaklığının 10 dereceye kadar düşmesi sebebiyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.

Öte yandan karayolundaki sis dron ile havadan görüntülendi.