Zonguldak Ereğli'de Soğanlı Rampaları'nda takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı

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ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Zonguldak-Ereğli kara yolunun Soğanlı Rampaları mevkisinde meydana geldi. K.Ö.'nün kontrolünü yitirdiği 67 ACE 685 plakalı otomobil, takla attı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü K.Ö. ile yanındaki G.Ö. ve E.Ö., ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 yaralı, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı