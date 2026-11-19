Zonguldak Ereğli'de silahla işlenen dönerci cinayeti zanlısı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karadeniz Ereğli'de dönercilik yapan 58 yaşındaki iş yeri sahibi silahla öldürüldü. Gözaltına alınan şüpheli nöbetçi hakimlikçe tutuklandı; cenaze, kılınan namazın ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir iş yeri sahibini silahla ateş ederek öldüren şüpheli tutuklandı.
Dün, Müftü Mahallesi'nde dönercilik yapan Ali Erdoğan'ı öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan E.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Bu arada, saldırıda hayatını kaybeden Erdoğan'ın cenazesi, Hatip Camisi'nde kılınan namazın ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.
Dün, Müftü Mahallesi İstanbul yol ayrımı mevkisinde dönercilik yapan Ali Erdoğan (58), dükkanına gelen kişinin silahlı saldırısına uğramış, başından vurulan Erdoğan kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından otomobille kaçan şüpheli E.A. (32), polislerce yakalanmıştı.