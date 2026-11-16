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Zonguldak Ereğli'de kırmızı ışıkta geçen kamyon araca çarptı, 2 kişi yaralandı

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Zonguldak Ereğli'de kırmızı ışıkta geçen kamyon araca çarptı, 2 kişi yaralandı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Alaplı-Ereğli kara yolunda kırmızı ışıkta geçen hafriyat kamyonu, kavşaktan geçen hafif ticari araca çarptı. Kazada hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralanırken, kaza anı araç içi kamera görüntüsüne yansıdı ve inceleme başlatıldı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kırmızı ışıkta geçen hafriyat kamyonu kavşaktan geçen hafif ticari araca çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza anı araç içi kamera görüntüsüne yansıdı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Alaplı-Ereğli kara yolunun Merve Altı mevkisinde meydana geldi. Alaplı istikametinden Ereğli Limanı'na taş taşıyan Tuncay K. idaresindeki 12 ACB 465 plakalı hafriyat kamyonu, kırmızı ışıkta geçerek kavşakta Ahmet K. idaresindeki 34 GIT 671 plakalı hafifi ticari araca çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet K. ile yanında bulunan İsmet Aydın F. yaralandı.

Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza anı araç içi kamera görüntüsüne yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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