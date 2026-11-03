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Zonguldak Ereğli'de kamyonun çarptığı otomobil yayaya çarptı, o an kameraya yansıdı

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Zonguldak Karadeniz Ereğli'de kırmızı ışıkta bekleyen otomobile kamyon çarptı; kontrolden çıkan otomobil yaya yolundaki yayaya çarptı. Kazada yaya ile otomobildeki 14 yaşındaki çocuk yaralandı, yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde otomobilin yayaya çarptığı kaza anı araç kamerasınca görüntülendi.

Karadeniz Ereğli- Zonguldak kara yolunda M.D'nin kullandığı 67 ADH 121 plakalı kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen A.A. (75) idaresindeki otomobile çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, yaya yolunu kullanan 46 yaşındaki Nesrin K'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılar Nesrin K. ile otomobildeki Z.K'yi (14) kentteki hastanelere kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bu arada, kaza anı bir aracın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA
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