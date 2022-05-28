ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Karadeniz gazı) Hamdolsun proje tıkır tıkır işliyor" - Haberler

ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Karadeniz gazı) Hamdolsun proje tıkır tıkır işliyor"
AA - Muhammed Yaşar Kördemirci - Güncel
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Zonguldak'ta "Filyos Limanı Sahası Doğalgaz İşleme Tesisleri"nde açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Zonguldak'ta "Filyos Limanı Sahası Doğalgaz İşleme Tesisleri"nde açıklamalarda bulundu. (1)
AA / Muhammed Yaşar Kördemirci - Güncel