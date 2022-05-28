ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Oktay ve Bakan Dönmez, Filyos Limanı Sahası Doğalgaz İşleme Tesisleri'nde incelemelerde bulundu - Haberler

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ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Oktay ve Bakan Dönmez, Filyos Limanı Sahası Doğalgaz İşleme Tesisleri'nde incelemelerde bulundu

AA - Muhammed Yaşar Kördemirci - Güncel
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi ve karşılanması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yetkililerden proje çalışmaları hakkında bilgi alması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi ve karşılanması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yetkililerden proje çalışmaları hakkında bilgi alması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in inşaat sahasında incelemelerde bulunması

Toplantı masası ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Filyos Limanı Sahası Doğalgaz İşleme Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

AA / Muhammed Yaşar Kördemirci - Güncel

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