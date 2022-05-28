ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Oktay ve Bakan Dönmez, Filyos Limanı Sahası Doğalgaz İşleme Tesisleri'nde incelemelerde bulundu - Haberler

ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Oktay ve Bakan Dönmez, Filyos Limanı Sahası Doğalgaz İşleme Tesisleri'nde incelemelerde bulundu
AA - Muhammed Yaşar Kördemirci - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi ve karşılanması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yetkililerden proje çalışmaları hakkında bilgi alması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi ve karşılanması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yetkililerden proje çalışmaları hakkında bilgi alması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in inşaat sahasında incelemelerde bulunması
Toplantı masası ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Filyos Limanı Sahası Doğalgaz İşleme Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.
AA / Muhammed Yaşar Kördemirci - Güncel