Zonguldak Çaydamar'da tekrar heyelan oldu, çamur altında kalan 1 köpek öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ın Çaydamar Mahallesi'ndeki Hilmi Uzun Sokak'ta akşam saatlerinde aynı noktada yeniden heyelan meydana geldi. Çamurun altında kalan telekomünikasyon firması çalışanı ve 2 köpek kurtarıldı, 1 köpek ise öldü.
TEKRAR HEYELAN OLDU, 1 KÖPEK ÖLDÜ
Zonguldak'ta, sağanak nedeniyle heyelanın yaşandığı Çaydamar Mahallesi Hilmi Uzun Sokak'taki aynı noktada akşam saatlerinde yeniden heyelan meydana geldi. Bu sırada bölgede çalışma yapan bir telekomünikasyon firması çalışanı ile 3 köpek heyelan nedeniyle çamurun altında kaldı. Çevredekiler ve olay yerinde bulunan ekiplerin yardımıyla telekomünikasyon firması çalışanı ve 2 köpek çamurdan çıkarıldı. Yapılan kontrolde firma çalışanları ile 2 köpeğin durumunun iyi olduğu belirlenirken 1 köpek ise öldü.
Haber: Öznur GÜNEŞ/ ZONGULDAK,