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Zonguldak Çaydamar'da taşan dere sanayi sitesindeki atölyeleri su altında bıraktı

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Zonguldak Çaydamar'da taşan dere sanayi sitesindeki atölyeleri su altında bıraktı
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Zonguldak'ta gece saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak nedeniyle Çaydamar Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde dere taştı. Taşkın bazı atölyelerle iş yerlerini su altında bıraktı; jandarma önlem aldı, belediye suyu tahliye edince ulaşım normale döndü.

Zonguldak'ta sağanak, taşkın ve su baskınlarına yol açtı.

Gece saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak nedeniyle Çaydamar Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde dere taştı.

Yükselen derenin taşıdığı sular, bölgedeki bir su fabrikasının çevresini kapladı ve bazı atölyeler ile iş yerlerine girdi.

Dere sularının sürüklediği odun parçaları, çamur ve taş molozları sanayi sitesindeki yola yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Trafikte aksamaların yaşandığı bölgede, belediye ekiplerinin tıkanan mazgalları açması ve biriken suyu tahliye etmesinin ardından ulaşım normale döndü.

Öte yandan, aynı mahalledeki bir evin bahçesinde ufak çaplı toprak kayması oluştu.

Kaynak: AA
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