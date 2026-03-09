Haberler

Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak'tan kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar'ı ziyaret ederek üniversitenin çeşitli alanlardaki projelerini değerlendirdi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar'ı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette BEUN'un çalışmaları, başarıları ve işbirlikleri değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, üniversitenin yalnızca bilimsel alanda değil, kamu kurumları, özel sektör ve yerel paydaşlarla yürütülen ortak çalışmalar sayesinde sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif alanlarda da önemli projelere imza attığını ifade etti.

Ulupınar da üniversitenin bilimsel üretim, araştırma faaliyetleri ve toplumsal katkı odaklı projeleriyle başta Zonguldak olmak üzere Batı Karadeniz için önemli bir değer oluşturduğunu belirtti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

GMİS yönetim kurulu Gelik'te madenciyi bilgilendirdi

Genel Maden İşçileri Sendikası'ndan (GMİS), Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesi'ndeki madencilerle bir araya geldi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, yönetim kurulu, şube başkan ve yöneticileriyle Gelik'teki madencilerle buluştu.

Sendika yönetimi işçileri, iş sağlığı ve güvenliği gerekçesiyle müesseselerde üretimin durdurulması, yeniden başlanması ve kontrollü çalışma süreci ile son gelişmeler hakkında bilgilendirdi.

Konuşmaların yapıldığı programda Yeşil ve beraberindekiler, TTK Gelik İşletme Müdürü Gökhan Güney ve ocak şeflerini ziyaret ederek, iş yerlerinde incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz
Trump'ı yalanlayan görüntü! İşte ABD'nin 168 kız öğrenciyi vurma anı

Trump şimdi yandı! Dünyayı sarsan saldırının görüntüsü ortaya çıktı
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri

Yeni dini lider kolay lokma olmayacak gibi: Şu görüntülerine bakar mısınız?
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti

İmamoğlu'na 2 bin yıl istenen dava gergin başladı! Salon boşaltılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşın gölgesi tarlaya da düştü, pazarda 'taksit' dönemi başladı

Savaşın gölgesi tarlaya da düştü! Pazardaki yazı herkesi düşündürdü
Orta Doğu'da gerilim tırmanırken ABD, Güney Kore ile tatbikata başladı

Savaşın ortasında yeni hamle! Binlerce asker sahaya iniyor
Geri sayım başladı: İşte 36 gün oruç tutacağımız sene

Geri sayım başladı: İşte 36 gün oruç tutacağımız sene
Mücteba Hamaney'in 2009 protestolarındaki rolü tartışma yarattı

Yeni liderin 2009 protestolarındaki rolü tartışma yarattı
Savaşın gölgesi tarlaya da düştü, pazarda 'taksit' dönemi başladı

Savaşın gölgesi tarlaya da düştü! Pazardaki yazı herkesi düşündürdü
Çok kan dökülecek! ABD'den katliam itirafı geldi

Çok kan dökülecek! Savaş sürerken katliam itirafı gibi sözler
Ofsayt mı değil mi? Ülkeyi ikiye bölen gole son nokta koyuldu

Ülkeyi ikiye bölen gole son nokta koyuldu