ZONGULDAK - Bakan Kirişci, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu (2) Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin açıklamaları ZONGULDAK - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Zonguldak Valiliği Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin açıklamaları ZONGULDAK - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Zonguldak Valiliği Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. -2- AA / Cebrail Karabulut - Güncel Güncel Haberler

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