ZONGULDAK - Bakan Kirişci, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu (2)
AA - Cebrail Karabulut - Güncel
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin açıklamaları ZONGULDAK - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Zonguldak Valiliği Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin açıklamaları
ZONGULDAK - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Zonguldak Valiliği Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. -2-
AA / Cebrail Karabulut - Güncel