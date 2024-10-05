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Zonguldak-Alaplı Kara Yolunda İstinad Duvarı Çöktü

Zonguldak-Alaplı Kara Yolunda İstinad Duvarı Çöktü
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Zonguldak-Alaplı kara yolunda istinat duvarının çökmesi sonucu ulaşım kontrollü sürdürülüyor. Bölgedeki güvenlik önlemleri ve çalışmalar devam ediyor.

Zonguldak- Alaplı kara yolunda istinat duvarının bir bölümünün çökmesi sonucu ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Zonguldak-Alaplı kara yolunun Göktepe Altı mevkisinde daha önce meydana gelen heyelanların ardından yapılan istinat duvarının bir bölümü çöktü.

Kara yolunu kullananların ihbarıyla bölgeye polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Çökmenin devam ettiği bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, Alaplı-Karadeniz Ereğli istikametindeki geçişlere tedbir amaçlı kontrollü şekilde izin veriyor.

Karayolları ekipleri de bölgede iş makineleriyle hazır bulunuyor.

Bölgedeki heyelan anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel

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