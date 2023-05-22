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Zodyak botla Bulgaristan'a geçmeye çalışan 27 göçmen yakalandı; 4 organizatör tutuklandı

Zodyak botla Bulgaristan'a geçmeye çalışan 27 göçmen yakalandı; 4 organizatör tutuklandı

Güncel Haberler

KIRKLARELİ'de, denizden Bulgaristan'a zodyak botla kaçak olarak geçmeye çalışan, çocukların da aralarında olduğu 27 göçmen yakalandı.

KIRKLARELİ'de, denizden Bulgaristan'a zodyak botla kaçak olarak geçmeye çalışan, çocukların da aralarında olduğu 27 göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 4 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı, düzensiz göçün önlenmesi, kayıt dışı göçmenlerin sınır edilmesi kapsamında Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesinde önleyici faaliyet gerçekleştirildi. Faaliyette, sabaha karşı yasa dışı olarak deniz yoluyla Bulgaristan'a geçmeye çalışan 27 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 4 şüpheli de gözaltına alındı. Göçmenlerin beraberinde zodyak bot, bot motoru, 17 can yeleği, 2 bot şişirme pompası, 74 litre benzin ele geçirildi. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 araca el konuldu.Kaçak göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. 4 organizatör ise işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vahit İşbaşaran - Güncel

Bulgaristan Kırklareli Göçmen Güncel Haberler

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