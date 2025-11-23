ZİRVEDEKİ İSİMLERİN EMEKTAR ÖĞRETMENLERİ - Şehit Fethi Sekin kahramanlığıyla öğretmenlerinin de gururu oldu

İSMAİL ŞEN/SEBAHATDİN ZEYREK - İzmir Adliyesi önünde terör örgütü üyelerinin düzenlediği saldırıda kahramanlığıyla çok sayıda insanın hayatını kurtaran şehit polis memuru Fethi Sekin'i öğretmenleri özlem ve rahmetle anıyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Zirvedeki İsimlerin Emektar Öğretmenleri" başlıklı dosyasının beşinci haberinde, onlarca öğrencinin yetişmesinde rol alan ve şehit polis memuru Fethi Sekin'in de öğretmenliğini yapan Kerim Oğraş, Cemil Erkek ve Şevket Altuğ'un hatıralarına yer verildi.

Terör örgütü PKK'nın 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesine yönelik hain saldırısını canı pahasına önleyen polis memuru Fethi Sekin, kahramanlığıyla milyonların gönlünde taht kurarken öğretmenleri için de gurur vesilesi oldu.

Kahraman polisi okul sıralarında geleceğe hazırlayan öğretmenleri, meslek yaşamlarında iz bırakan şehit öğrencileri Fethi Sekin'i sevgiyle yad ediyor.

"Kahramanlığını gösterdi"

Şehidin memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesinde eğitim gördüğü ilkokuldaki öğretmenlerinden 82 yaşındaki Kerim Oğraş AA muhabirine, yarım asra yakın öğretmenlik ve okul müdürlüğü yaptığını belirterek, bugün dahi bir okulun önünden geçtiğinde duyduğu zil sesinin kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

Geleceğe hazırladığı ve sevgiyle yad ettiği öğrencileri arasında şehit Fethi Sekin'in gönlünde ayrı bir yerinin olduğunu ifade eden Oğraş, şehidin 4. ve 5. sınıfta din kültürü ve ahlak bilgisi dersine girdiğini belirtti.

Elazığ'da yaşayan Oğraş, öğrencisini şöyle anlattı:

"Zekiydi, atılgandı, her işe koşardı, sosyal faaliyetlere herkesten önce katılmak isterdi. Ne zaman bir görev olsa parmağını kaldırıp, 'Ben bu görevi yapmak istiyorum.' derdi. Görev verdiğinizde onu canıgönülden yapmaya çalışırdı. Sportif faaliyetlere ve folklora meyli olan bir çocuktu. Yapılan her etkinlikte görev almak isterdi. Televizyonda şehit olduğunu duyduğumda hiç şaşırmadım. Kahramanlığıyla oradaki insanların hayatını kurtarmasından hiç şüphem olmadı, kahramanlığını gösterdi."

"Gözünü budaktan esirgemezdi, görevini yapardı"

Şehidin Elazığ'da yaşayan, Baskil Lisesi'ndeki fen bilgisi öğretmeni Cemil Erkek, 4 yıl önce emekli olduğunu, 43 yıllık öğretmenlik hayatı boyunca yüzlerce öğrenciyi yetiştirdiğini söyledi.

Tüm öğrencilerinin kendisi için özel ve değerli olduğunu vurgulayan Erkek, öğretmenliğin en kutsal mesleklerden biri olduğunu ifade etti.

Cemil Erkek, öğrencilerinin hem akademik hem de ahlaki gelişimine çok önem verdiğini, onları vatan, millet, bayrak ve Allah sevgisiyle yetiştirmeye gayret gösterdiğini dile getirdi.

Meslek yaşamında öğrencileriyle unutulmaz anılar biriktirdiğini, onları hafızasında hep canlı tuttuğunu belirten Erkek, kahramanlığıyla tüm ülkenin gönlünde taht kuran öğrencisiyle de ayrıca gururlandığını anlattı.

Erkek, "Güleç bir yüzü vardı, sinirlenmezdi ama hırsı vardı. Başarmak, tuttuğunu koparmak isterdi ve koparırdı. Gözünü budaktan esirgemezdi, görevini yapardı. 'Madem bu işin yapılması gerekiyor, bunu yapan ben olayım.' derdi. Halk oyunları ekibimde, futbol ekibimde oynardı, atletizm yarışmalarına beraber giderdik. Bayrak ve vatan sevgisi her şeyin üstündeydi. Hırslıydı, istekliydi, hep başarmak istiyordu, en sonunda bunu şehitliğiyle de yaptı. İzmir'deki olayda da aslanlar gibi mermisi bitene kadar çarpıştı. Allah rahmet etsin, hepimiz çok duygulandık."

"Futbolu çok severdi, okulun elit takımındaydı"

Şehidin Denizli'de yaşayan, Baskil Lisesi'nden Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Şevki Altuğ (74), Baskilli olduğunu, 1977 yılında İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü'nden mezun olduktan sonra Baskil Lisesi'nde göreve başladığını söyledi.

İlçede okuttuğu öğrencilerin arasında Fethi Sekin ile 5 kardeşinin de bulunduğunu ifade eden Altuğ, bu okulda 19 yıl görev yaptıktan sonra emekli olup Denizli'ye yerleştiğini belirtti.

Bir süre sonra kentteki özel eğitim kurumunda çalıştığını anlatan Altuğ, burada da mesleğini 13 yıl severek yaptığını ifade etti.

32 yıllık meslek yaşamında yetiştirdiği öğrencilerini özlemle andığını dile getiren Altuğ, her "24 Kasım Öğretmenler Günü"nde mesleğinin ilk günündeki heyecanını yaşadığını söyledi.

Altuğ, ömrünü öğrencilerine adadığını anlatarak, "Tekrar başlasam yine öğretmenliği seçerim. En sevdiğim meslek öğretmenliktir. Sürekli okulların önünden geçiyorum, öğrencilerin o seslerini duymak için. Öğrenci ve öğretmen arkadaşlarımla sürekli irtibat halindeyim yani o aşk, hiçbir zaman sönmedi ve sönmeyecek." diye konuştu.

Baskil Lisesi'ndeki bazı öğrencileriyle her yıl görüştüklerini, gezilere çıktıklarını belirten Altuğ, "Büyüseler de onlar hala gözümde öğrenci. Sanki kendi evladımız gibi." ifadelerini kullandı.

Altuğ, şehit Fethi Sekin'in de öğretmeni olmaktan gurur duyduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Fethi Sekin ile ailecek de tanışıyoruz. Babası, benim ilkokuldan sınıf arkadaşım. 5 yıl birlikte aynı köy okulunda okuduk. Fethi Sekin ve 5 kardeşi benim öğrencim. Fethi Sekin çok sevecen, disiplini seven, uysal, öğretmenlerine karşı çok saygılı bir öğrenciydi. Sportif faaliyetlerde bulunan bir öğrencimizdi. Futbolu çok severdi, okulun elit takımındaydı. Hareketli bir öğrenciydi fakat öğretmenlerine ve arkadaşlarına karşı çok saygılıydı. Bu toprakları bize emanet eden tüm şehitlerimize ve Fethi Sekin'e rahmet diyoruz. Fethi Sekin, unutulmaz ve unutulmayacaktır. Çok büyük bir olayı önledi. Fethi Sekin'in gönlümüzde farklı bir yeri var."