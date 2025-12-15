Haberler

Balık avına çıktığı zıpkınla kendini yaraladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde balık avlayan bir kişi, zıpkının kazara bacağına saplanması sonucu yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde denizde balık avlayan bir kişi, zıpkınla kendini bacağından yaraladı.

Olay, Samandağ sahilinde meydana geldi. Denizde balık avlayan kimliği öğrenilemeyen bir erkek, avda kullandığı zıpkının kazara bacağına saplanması sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve ambulans sevk edildi. Yaralı, bacağındaki zıpkınla hastaneye kaldırıldı. Yaralının bacağındaki zıpkın, hastanedeki müdahaleyle çıkarıldı. Yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Alican GÜMÜŞ - Kamera: HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türk F-16'ları, Karadeniz'de İHA düşürdü

Karadeniz yine hareketlendi! Türk F-16'ları anında düşürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mücahit Birinci'den bomba tepki: Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?

"Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?"
İbrahim Tatlıses'in hayatını karartan Abdullah Uçmak'tan şaşırtan talep

İbrahim Tatlıses'in hayatını karartan isimden şaşırtan talep
Aralarına alıp acımasızca dövdüler! Dehşet anları kameralarda

Aralarına alıp acımasızca dövdüler! Dehşet anları kameralarda
İşte Türkiye'nin en uzun boylu illeri! En kısalar ise tek bir bölgeden

İşte Türkiye'nin en uzun boylu illeri! En kısalar ise tek bir bölgeden
Mücahit Birinci'den bomba tepki: Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?

"Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?"
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye transfer tavsiyesi

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye transfer tavsiyesi
Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu

Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu
RAMS Başakşehir, Deniz Türüç ile yollarını ayırdı

Süper Lig şampiyonu, yıldız oyuncusuyla yollarını ayırdı
Kadıköy'de resital! Fenerbahçe, Konyaspor'u 9 dakikada mat etti

Fenerbahçe, Konya'yı 9 dakika içinde mat etti! Kadıköy'de resital
DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura 'Öcalan şerefsizdir' dedi

Masaya vura vura "Öcalan şerefsizdir" dedi, DEM sıraları ayaklandı
Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiriyor! Bunu yaparsanız devlet desteği olmayacak

Limiti aşarsanız artık devlet destek vermeyecek
Bahar dizisi final yapıyor

Gün değişikliği de kurtarmadı, o dizinin fişi çekildi
ABD'de 100'den fazla çocuk yapan Çinli milyarderin Elon Musk hayali

ABD'de 100'den fazla çocuk yapan Çinli milyarderin Elon Musk hayali
title