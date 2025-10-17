Haberler

Zincirle Bağlanan Kurt Koruma Altına Alındı

Van'ın Muradiye ilçesinde zincirle bağlanarak alıkonulan kurt, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde koruma altına alındı. Kurdu alıkoyan kişiye 81 bin 355 lira para cezası uygulandı.

Adaklı Mahallesi'ndeki bir adreste bulunan kurdun görüntülerinin paylaşılması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Saha çalışmasının ardından belirlenen adrese giden ekipler, zincirle bağlanan kurdu bulunduğu yerden alarak sağlık kontrolleri için Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim etti.

Kurdu alıkoyan kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 81 bin 355 lira para cezası uygulandı.

Merkezde koruma altında tutulan kurt, tedavi sürecinin ardından doğal yaşam alanına salınacak.

Kaynak: AA / Özkan Bilgin - Güncel
