Pendik'te poşetini kontrol etmek isteyen kasiyeri darbeden müşteri tutuklandı / Ek bilgi

Pendik'te bir zincir markette kasiyeri darbeden müşteri H.Ç. gözaltına alındı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada yayımlandıktan sonra, şüpheli adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

PENDİK'teki zincir markette poşetini kontrol etmek isteyen kasiyeri darbeden H.Ç. isimli müşteri gözaltına alındı. Çevredekilerin ayırmaya çalıştığı kavga marketin güvenlik kamerasına yansırken adliyeye sevk edilen H.Ç., 'Kasten Yaralama' suçundan tutuklandı.

Olay, dün Sülüntepe Mahallesi Safa Caddesi'ndeki zincir markette meydana geldi. İddiaya göre kasada ödeme yapan müşteri ile poşetini kontrol etmek isteyen kasiyer arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda müşteri kasiyeri yumruklayarak darbetti. Marketteki diğer müşterilerin araya girerek ayırmaya çalıştığı kavga iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, müşterinin kasiyerin saçını tutarak yumrukladığı başını kasaya vurduğu anlar yer aldı. Görüntülerin sanal medyada yayınlanmasının ardından polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kimliği tespit edilen H.Ç. isimli müşteri gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.Ç., 'Kasten Yaralama' suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

