Zincir markette kahreden görüntüler! Rafları düzenlerken kabusu yaşadı

Zincir markette kahreden görüntüler! Rafları düzenlerken kabusu yaşadı
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Zincir markette kahreden görüntüler! Rafları düzenlerken kabusu yaşadı
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Bir zincir markette üst rafları düzenlemek için alışveriş arabasına çıkan kadın çalışan, dengesini kaybederek yere düştü. O anlar maketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Zincir market çalışanlarının zor koşullarını gözler önüne seren videolara bir yenisi eklendi.

RAFLARI DÜZENLERKEN YERE DÜŞTÜ

Bir zincir markette kadın çalışan, üst rafları düzenlemek için tekerlekli alışveriş arabasına bindi. Rafları düzenlerken dengesini kaybeden çalışan yere düştü.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Düşmemek için raflara tutunmaya çalışan genç kadın başarılı olamadı, O anları marketin güvenlik kamerası kaydetti.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
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Yorumlar (22)

Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Yokmu olm bunlarda 2li 3lü katlanabilir merdivam falan. Almanyada ise girince her sirket güvenlik eğitimi verir. Acil cikislar. Yangin durumu. Yangin bulusma noktasi. Ne yapilmaz ne yapilir vs. Türkiyede su herkesin hic birseyi umursamaması en kötü alışkanlık. Kimse bisey umursamiyo. Be patron ne isci ne sürücü ne yaya ne siyasetciler

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Haber YorumlarıYoRuMSuZ:

Türkiye de veriliyor isg eğitimleri de bizim millet işin kolayına kaçıyor, şimdi kim uğraşacak depoya gidip merdiveni alayım geleyim diye, şunun üstüne çıkayım hemen yaparım diyor sonuç ortada, avm lerde merdivene çıkıp tamir falan yapma i. in yüksekte çalışma sertifikan olması lazım her merdivene çıktığımda güvenlik kameradan bakıp geliyor sertifikayı gösteriyorsun gidiyor

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Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Bu görüntüleri, çalışanlar veriyor galibaa....Sandalye, tabure yok muymuş. Çalışan her insanın başına gelebilecek kazalar. Evde dahi bu kazaları yaşayan bir çok insan var. 3 haflilere bu aralar taarruz var galiba.. Kızıyoruz, mızıyoruz ama bu 3 haklı marketlere olmasa inanın yerel marketler ve dükkanlar vatandaşı ÇOK severdi . Fiyatları şimdikinin en az 3-4 katı olurdu herhalde.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

bizim burdaki markette tabureyi bırak kasanın önündeki bantlar aylardır çalışmıyor bunlar insana günahını vermez

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Haber YorumlarıTolga H:

3 harfli marketler hakkında dediklerine katılıyorum. Ama bu işçilerin sağlını göz ardı etmemiz gerektiği anlamına gelmez. Bu '3' harfli marketlerin kasasına milyonlarca lira CİRO giriyor. günde 8 saat değişmeli asgari ücretle çalışan kişiler bulamıyorlarsa yada çalışanları medeni koşullarda çalıştıramıyorlarsa bu tam bir BARBARLIKTIR. Bu çocuklar sonuçta bizim evlatlarımız daha 17-20 yaşlarında. Bu yaşlarda bu çocukları hayattan soğutmak geleceğin suçlularını oluşturmak demektir.

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Haber YorumlarıO Z:

Ciddi ciddi sizde bunu haber yaptınız he

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Haber YorumlarıCelal Koca:

Bu kişinin iş yaptığını söylemek zor. soytarı iş güvenliği nerede.

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Haber YorumlarıYargic:

Kabusu yaşadı derken bende ne oldu sandım habere baktım. megersem 30 cm yüksekten yere düşmüş??

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