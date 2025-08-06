Zincir markette kahreden görüntüler! Rafları düzenlerken kabusu yaşadı
Bir zincir markette üst rafları düzenlemek için alışveriş arabasına çıkan kadın çalışan, dengesini kaybederek yere düştü. O anlar maketin güvenlik kamerasına yansıdı.
Zincir market çalışanlarının zor koşullarını gözler önüne seren videolara bir yenisi eklendi.
RAFLARI DÜZENLERKEN YERE DÜŞTÜ
Bir zincir markette kadın çalışan, üst rafları düzenlemek için tekerlekli alışveriş arabasına bindi. Rafları düzenlerken dengesini kaybeden çalışan yere düştü.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Düşmemek için raflara tutunmaya çalışan genç kadın başarılı olamadı, O anları marketin güvenlik kamerası kaydetti.