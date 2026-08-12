Haberler

Kariba Gölü'nde Feribot Faciası: Ölü Sayısı 44'e Yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zimbabve'de Kariba Gölü'nde bir yolcu feribotunun alabora olması sonucu ölenlerin sayısı 44'e çıktı. 77 kişi kurtarılırken, kayıplar için arama çalışmaları sürüyor. Feribotun kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı bildirildi.

CAPE Zimbabve'de Kariba Gölü'nde yolcu feribotunun alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e çıktı.

Zimbabve polisinden yapılan açıklamada, arama kurtarma çalışmalarında 6 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısının 44'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, şu ana kadar 77 kişinin kurtarıldığı, kayıp olduğu değerlendirilen kişilere yönelik arama çalışmalarının polis ve ordu ekiplerince sürdürüldüğü belirtildi.

Zimbabve Sivil Koruma Birimi (CPU), bilet satış kayıtlarına göre Kırsal Altyapı Kalkınma Ajansına (RIDA) ait "Mbuya Nehanda" isimli feribotta 114 yetişkin yolcu ve 5 mürettebat bulunduğunu açıkladı.

Bilet zorunluluğu bulunmayan küçük çocukların sayısının bilinmediğini aktaran yetkililer, feribottaki gerçek yolcu sayısının kayıtlarda görülenden daha yüksek olabileceğine dikkati çekti.

Feribotun, Kariba kentinden Chalala bölgesine giderken, Long Island yakınlarında kuvvetli dalgaların etkisiyle alabora olduğu ve kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı ifade edildi.

"Afet durumu" ilan edildi

Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, arama kurtarma ve insani yardım çalışmaları için gerekli kaynakların seferber edilmesini sağlamak amacıyla "afet durumu" ilan etti.

Yerel Yönetimler Bakanı Daniel Garwe, çalışmalara ordunun tekne filosu, polis dalgıç birimi ve özel bir helikopterin katıldığını kaydetti.

Zimbabve ile Zambiya sınırında yer alan Kariba Gölü, Afrika kıtasındaki en yoğun Nil timsahı popülasyonlarından birine ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA
Trump'tan garip bir İran çıkışı daha: Allah'a hamdolsun ki...

Trump'tan garip bir İran çıkışı daha: Allah'a hamdolsun ki...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İkisine de acımadı! İşte eşini ve eniştesini öldüren adamın ilk sözleri

İşte eşini ve eniştesini katleden zanlının ilk sözleri
Kamera her şeyi kaydetti! Çocuğunun yanında yaptığı rezilliği bakın

Kamera her şeyi kaydetti! Çocuğunun yanında yaptığı rezilliği bakın
MHP'li başkan 'PKK'lı' deyip Suavi'nin konserinin iptalini istedi

MHP'li isimden Bahçeli'nin çabalarını boşa düşürecek adım
Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar

Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar
Oyunculuğu bırakıp Londra'ya yerleşmişti! Serel Yereli memleketine döndü

Oyunculuğu bırakıp Londra'ya yerleşmişti! Memleketine hızlı döndü
Çıplak ayakla dehşet saçtı: Elinde bıçak gelene geçene saldırdı

Çıplak ayakla dehşet saçtı: Elinde bıçak gelene geçene saldırdı
Fenerbahçe'de büyük kıyım! İşte Aziz Yıldırım'ın 'Güle güle' dediği isimler

İşte Aziz başkanın "Güle güle" dediği yıldızlar