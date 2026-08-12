Kariba Gölü'nde Feribot Faciası: Ölü Sayısı 44'e Yükseldi

CAPE Zimbabve'de Kariba Gölü'nde yolcu feribotunun alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e çıktı.

Zimbabve polisinden yapılan açıklamada, arama kurtarma çalışmalarında 6 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısının 44'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, şu ana kadar 77 kişinin kurtarıldığı, kayıp olduğu değerlendirilen kişilere yönelik arama çalışmalarının polis ve ordu ekiplerince sürdürüldüğü belirtildi.

Zimbabve Sivil Koruma Birimi (CPU), bilet satış kayıtlarına göre Kırsal Altyapı Kalkınma Ajansına (RIDA) ait "Mbuya Nehanda" isimli feribotta 114 yetişkin yolcu ve 5 mürettebat bulunduğunu açıkladı.

Bilet zorunluluğu bulunmayan küçük çocukların sayısının bilinmediğini aktaran yetkililer, feribottaki gerçek yolcu sayısının kayıtlarda görülenden daha yüksek olabileceğine dikkati çekti.

Feribotun, Kariba kentinden Chalala bölgesine giderken, Long Island yakınlarında kuvvetli dalgaların etkisiyle alabora olduğu ve kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı ifade edildi.

"Afet durumu" ilan edildi

Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, arama kurtarma ve insani yardım çalışmaları için gerekli kaynakların seferber edilmesini sağlamak amacıyla "afet durumu" ilan etti.

Yerel Yönetimler Bakanı Daniel Garwe, çalışmalara ordunun tekne filosu, polis dalgıç birimi ve özel bir helikopterin katıldığını kaydetti.

Zimbabve ile Zambiya sınırında yer alan Kariba Gölü, Afrika kıtasındaki en yoğun Nil timsahı popülasyonlarından birine ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA