Zimbabve'de aslan avcılarına dava açılmasında DNA modellemeden faydalanıldığı belirlendi

Zimbabve'de 2024'te değerli bir aslanı öldüren iki avcı hakkında iddianame hazırlanmasında, laboratuvarda üretilen DNA modellerinin kullanıldığı öğrenildi.

BBC'nin haberine göre, Zimbabve'de 2024'te iki kişinin Hwange Ulusal Parkı'ndan bir erkek aslanın avlanmasıyla yargılanıp hapis cezası aldığı davaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Değerinin yaklaşık 20 bin dolar olduğu belirtilen aslanın yakınlardaki bir köyde rastlanan et parçaları, pençe ve dişlerinin ona ait olduğunun uzmanlarca nasıl doğrulandığı açıklandı.

Ölmeden önce aslandan alınan kan örneği ile köydeki vücut parçalarından modellenen DNA'ların laboratuvar ortamında karşılaştırıldığı, sonuçların eşleşmesi üzerine de avcılar hakkında iddianame hazırlanabildiği öğrenildi.

Delillerin mahkemeye sunulduğu ve avcıların 2'şer yıl hapis cezası aldığı davanın, tarihte yasa dışı avcılara karşı aslan DNA'sının kullanıldığı ilk vaka olduğu değerlendiriliyor.

Bu yöntemle aslanlara ait vücut parçalarına sahip olmanın doğrudan yasa dışı olmadığı Zimbabve'de, avcılara karşı büyük avantaj elde edildiği belirtiliyor.