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Zimbabve'de Devlet Başkanı Mnangagwa'nın görev süresi anayasa değişikliğiyle 2030'a uzatıldı

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Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa'nın görev süresini fiilen 2030'a kadar uzatan anayasa değişikliği yürürlüğe girdi. Değişiklikle seçimler 2028'den 2030'a ertelenirken, görev süreleri 5 yıldan 7 yıla çıkarıldı ve doğrudan başkanlık seçimleri kaldırıldı.

CAPE Zimbabve'de Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa'nın görev süresinin fiilen 2030'a kadar uzatılmasına imkan tanıyan anayasa değişikliği yürürlüğe girdi.

Hükümet Sözcüsü Nick Mangwana, yaptığı açıklamada, Mnangagwa'nın parlamentoda kabul edilen anayasa değişikliği tasarısını imzaladığını duyurdu.

Düzenleme, 2028'de yapılması planlanan genel seçimlerin iki yıl ertelenmesini ve devlet başkanı, milletvekilleri, belediye başkanları ile belediye meclis üyelerinin görev sürelerinin 5 yıldan 7 yıla çıkarılmasını öngörüyor.

Ayrıca doğrudan devlet başkanlığı seçimleri kaldırılırken, gelecekte devlet başkanlarının parlamento tarafından seçilmesinin önü açıldı.

Mevcut durumda Mnangagwa'nın 2028'de sona ermesi gereken görev süresi, seçimlerin 2030'a ertelenmesiyle fiilen iki yıl uzamış oldu.

Söz konusu anayasa değişikliği, geçen hafta parlamentonun iki kanadında da gerekli çoğunluk desteğini alarak kabul edilmişti.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik
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