Zikandu İpek El Yazmaları'nın Ciltleri Çin'e İade Edildi

ABD'de bulunan, Çin tarihine ait en önemli eserlerden Zikandu İpek El Yazmaları'nın ikinci ve üçüncü ciltlerinin Çin'e iade edildiği bildirildi.

Çin Kültür Mirası İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Washington kentinde bulunan Smithsonian Enstitüsüne bağlı Asya Sanatı Müzesi koleksiyonundaki ciltler, bu sabah Pekin'e getirildi.

Milattan önce 300 yılı dolayında yazıldığı tahmin edilen, bilinen en eski ipek el yazmaları olan ciltler, yıllar sonra asıl yurdu olan topraklara geri döndü.

Zikandu İpek El Yazmaları, 1942 yılında Çin'in Hunan eyaletinin Çangşa ilindeki bir mezardaki kaçak kazıda bulunmuştu.

1946'da ABD'li bir koleksiyoncu tarafından yasa dışı yollarla ülkeden çıkarılan ciltler, 1992'de müzeye bağışlanmıştı.

Ciltlerin iadesi için görüşmeler, Smithsonian'ın 2022'de etik iade kurallarını güncellemesinin ardından Çin'in başvurusuyla başlatılmıştı. Kurum, kural değişikliğiyle günün standartlarına uygun olmayan yollarla elde edilen eserleri iade etmeyi taahhüt etmişti.

Zikandu İpek El Yazmaları'nın birinci cildi, halen ABD'de Arthur M. Sackler Vakfı'nın özel koleksiyonunda bulunuyor. Çin makamları söz konusu cildin iadesi için de temaslarını sürdürüyor.