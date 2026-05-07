Artvin'de engelli kızının istismar edildiği iddiasıyla şikayete gittiği emniyette rahatsızlanan kadın öldü

Artvin'in Şavşat ilçesinde, zihinsel engelli kızının istismar edildiği iddiasıyla emniyete giden Nalan K, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve hayatını kaybetti. T.K. adlı şüpheli tutuklandı.

Şavşat Emniyet Müdürlüğüne dün müracaat eden Nalan K, 23 yaşındaki zihinsel engelli kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla T.K'den şikayetçi oldu.

Emniyette rahatsızlanan Nalan K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şavşat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen 53 yaşındaki Nalan K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şikayet üzerine gözaltına alınan T.K, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "istismar" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Yusuf Okur
