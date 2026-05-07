Zihinsel engelli kızına istismar iddiasıyla şikayet için gittiği polis merkezinde fenalaşan anne öldü

Artvin'in Şavşat ilçesinde zihinsel engelli bir kızın cinsel istismara uğradığı iddiasıyla polise giden anne Nalan Kaya, tansiyonunun yükselmesi sonucu hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Olayla ilgili şüpheli tutuklandı.

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde Nalan Kaya'nın (53), zihinsel engelli kızı Y.S.'nin (26) cinsel istismara uğradığı iddiasıyla şikayette bulunmak için gittiği polis merkezinde tansiyonu yükselip, aort damarı yırtıldı. Hastaneye kaldırılan Kaya hayatını kaybederken, gözaltına alınan şüpheli T.K. (49) ise tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Zihinsel engelli Y.S., annesi Nalan Kaya'ya cinsel istismara uğradığını söyledi. Bunun üzerine Kaya, polis merkezine gidip şikayette bulundu. Şikayet üzerine polis ekipleri tarafından eşkali belirlenen şüpheli T.K., yakalanıp gözaltına alındı.

İfade işlemleri sırasında tansiyonu yükselen Nalan Kaya, aniden fenalaştı. Kaya, polis merkezine çağrılan ambulansla Şavşat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan ve aort damarının yırtıldığı belirlenen Kaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tek çocuk annesi Kaya'nın ölümü, ilçede üzüntüye neden oldu.

Öte yandan şüpheli T.K. ise tamamlanan sorgusu sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
