Afyonkarahisar'da zihinsel engelli kişinin ölümüne ilişkin 3 zanlı gözaltına alındı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde zihinsel engelli H.A'nın ölümüne ilişkin baba, kardeş ve yenge gözaltına alındı. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde zihinsel engelli kişinin ölümüne ilişkin 3 zanlı gözaltına alındı.
İlçeye bağlı Derekarabağ köyünde yaşayan baba K.A. (65), dün sabah saatlerinde sağlık ekiplerini arayarak, zihinsel engelli oğlu H.A'nın (41) yatağında hareketsiz yattığını söyledi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, H.A'nın öldüğünü belirledi.
Yapılan incelemenin ardından H.A'nın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, şüpheli bulunan H.A'nın ölümüne ilişkin babası K.A, kardeşi B.A. (45) ve yengesi H.A'yı (44) gözaltına aldı.
Hastanedeki işlemlerin ardından H.A'nın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel