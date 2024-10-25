Zihinsel Engelli Kayıp Ahmet Kuma Bulundu

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde kayıp olarak aranan zihinsel engelli kişi, Burdur'da bulundu.

Kılıç köyünde yaşayan zihinsel engelli Ahmet Kuma'dan (71) dünden beri haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye, AFAD, JAK ve ISAK ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin arama çalışmaları sonunda 24 kilometre uzaklıktaki Burdur'un İlyas köyünde bulunan Kuma, ambulansla Keçiborlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.