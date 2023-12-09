Zihinsel Engelli İpek Şahin Kayboldu

KIRIKKALE'nin Sulakyurt ilçesinde kaybolan zihinsel engelli İpek Şahin'in (25) bulunması için arama çalışması başlatıldı.

İlçeye bağlı Deredüzü köyünde anne ve babasıyla birlikte yaşayan zihinsel engelli İpek Şahin, bakkala gitmek için evden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Şahin'den haber alamayan ailesi, jandarmaya kayıp ihbarı yaptı. Jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, Deredüzü köyü ve çevresinde arama çalışması başlattı.