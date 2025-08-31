Zihinsel Engelli Halil Abay Bulundu

BULUNDU

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki gündür kayıp olan zihinsel engelli Halil Abay'ın kayıp olduğu bölgeden itibaren güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceledi. Abay'ın Acıpayam ilçesi istikametine doğru yürüdüğü belirlendi. Jandarma ekipleri çalışmalarını bu istikamette yoğunlaştırdı. Abay, Acıpayam'ın Alaattin Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde yol kenarında yürürken bulundu. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen Abay, ailesine teslim edildi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,