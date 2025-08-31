Zihinsel Engelli Halil Abay Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de kayıp olan zihinsel engelli Halil Abay, Acıpayam'da yürürken bulundu. Jandarma ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek Abay'ın yerini tespit etti. Sağlık durumu iyi olan Abay, ailesine teslim edildi.

BULUNDU

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki gündür kayıp olan zihinsel engelli Halil Abay'ın kayıp olduğu bölgeden itibaren güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceledi. Abay'ın Acıpayam ilçesi istikametine doğru yürüdüğü belirlendi. Jandarma ekipleri çalışmalarını bu istikamette yoğunlaştırdı. Abay, Acıpayam'ın Alaattin Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde yol kenarında yürürken bulundu. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen Abay, ailesine teslim edildi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İstanbul'da çöpte yanmış bebek cesedi bulundu

İstanbul'da kan donduran olay! Çöpleri toplayan personel fark etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezuela'dan ABD'ye tarihi rest: Kıyılarımızdan uzak durun, en büyük kabusunuz oluruz

ABD'ye tarihi rest: Bizden uzak durun, en büyük kabusunuz oluruz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.