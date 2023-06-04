Zihinsel engelli genç evine döndü, arama-kurtarma çalışmaları sonlandırıldı

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde kaybolan zihinsel engelli genç Kerim Taşardı, evine dönmesi üzerine arama-kurtarma çalışmaları sonlandırıldı. Taşardı'nın daha önce de defalarca kaybolduğu ileri sürüldü.

Karaman'da 2 gündür kayıp olarak aranan zihinsel engelli 26 yaşındaki gencin, evine dönmesi üzerine arama-kurtarma çalışmaları sonlandırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman'ın Sarıveliler ilçesine bağlı Dumlugöze köyünde yaşayan 26 yaşındaki Kerim Taşardı, 2 Haziran Cuma günü sabah saat 07.00'de ailesinin haberi olmadan evinden ayrıldı. Bir süre sonra Taşardı'nın evde olmadığını fark eden ailesi jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine arama çalışması başlatan jandarma ekipleri sonuç alamayınca, Karaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yardım istedi. İhbarı alan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü arama-kurtarma çalışması yapmak üzere bölgeye 4 kişilik ekip gönderdi. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken dün akşam saat 21.30 sıralarında Kerim Taşardı'nın evine dönmesi üzerine çalışmalarda sonlandırıldı.

Zihinsel engelli Kerim Taşardı'nın daha önce de defalarca bu şekilde kaybolduğu ileri sürüldü. - KARAMAN