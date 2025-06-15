Zihinsel Engelli Genç Ayı Saldırısında Hayatını Kaybetti

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Ardahan'ın Göle ilçesinde, zihinsel engelli 20 yaşındaki Eray Pompe, ayı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Olay sonrası jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde zihinsel engelli Eray Pompe (20), ayı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.30 sıralarında Göle ilçesine bağlı Ardıçdere köyünde meydana geldi. Zihinsel engelli Eray Pompe'ye ayı saldırdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Pompe, sağlık ekibinin müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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