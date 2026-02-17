Eren'in polis olma hayali gerçekleşti

EDİRNE'de yaşayan zihinsel engelli Eren Engin'in(36), polis olma hayali gerçekleştirildi.

Edirne'de zihinsel engelli Eren Engin'in polislik hayalini gerçekleştirmek için İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan'ın talimatıyla ekipleri Nişancıpaşa Mahallesi'ndeki evine gitti. Burada polis üniforması giyen Eren, polis ekip aracıyla devriye görevine çıkarıldı. Telsizle anons yapıp, aracın sirenini çalıştıran Engin, daha sonra annesi Şaziye, babası Hamdi Engin ile birlikte İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan'ı ziyaret etti. Ayhan, makamında ağırladığı Engin ailesine ikramda bulundu.

Baba Hamdi Engin, oğlunun 'Arka Sokaklar' dizini çok sevdiğini ve polis olma hayalinin gerçekleşmesinden dolayı kendilerinin de çok mutlu olduğunu belirterek, Ayhan'a teşekkür etti. Anne Şaziye Engin de oğlunun hayalinin gerçekleşmesinden mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı