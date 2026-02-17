Haberler

Edirne'de engelli gencin polis olma hayali gerçekleşti

Edirne'de yaşayan 36 yaşındaki zihinsel engelli Eren Engin, polis olma hayalini gerçekleştirerek, emniyet ekipleri tarafından polis kıyafeti giydirildi ve mutluluğunu yaşadı.

Edirne'de yaşayan 36 yaşındaki zihinsel engelli Eren Engin'in polis olma hayali gerçekleşti.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Engin'i Nişancıpaşa Mahallesi'ndeki evinde ziyaret ederek polis kıyafeti giydirdi.

Polislerle sohbet eden Engin ve ailesi daha sonra ekip aracıyla Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Engin, burada telsizle anons yaptı ve polis aracının sirenini çalıştırdı.

Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan da genci ve ailesini makamında ağırlayarak ikramda bulundu.

Babası Hamdi Engin, "Arka Sokaklar" dizisini çok seven oğlunun polis olma hayalinin gerçekleştiğini söyledi.

Oğlunun çok mutlu olduğunu belirten Engin, polislere teşekkür etti.

Anne Şaziye Engin de polislerin her zaman vatandaşın yanında olduğunu belirterek, oğlunun hayalinin gerçekleşmesinden mutluluk duyduklarını ifade etti.

