Zigong Uluslararası Dinozor Fener Gösterisi Başladı

NEİJİANG, 17 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Zigong kentinde düzenlenen 31. Zigong Uluslararası Dinozor Fener Gösterisi çarşamba günü deneme gösterimi için ışıklarını yaktı.

Bu yıl 17 Ocak'ta başlayan fener gösterisi, ziyaretçilerin ilgisini çekmek üzere 12 grup süper büyük ışık seti, 7 grup büyük ışık seti ve 200'den fazla küçük ve orta boy ışık setiyle düzenleniyor.