Zigana Dağı'nda Sonbahar Renkleri ve Besicilerin Zorluğu

Gümüşhane-Trabzon il sınırındaki Zigana Dağı'nda besiciler, sonbahara rağmen hayvanlarını otlatmaya devam ediyor. Tarihi İpek Yolu güzergahında yer alan bu dağ, mevsimin etkisiyle güzel manzaralar sunarken, besiciler günün büyük bölümünü solan otlaklarda geçiriyor.

Tarihi İpek Yolu güzergahında yer alan Zigana Dağı, sonbahar renklerinin hakim olduğu bugünlerde görülmeye değer manzaralar sunuyor.

Günün erken saatlerinde mesaiye başlayan besiciler, küçükbaş hayvanlarının yeterli besin alabilmesi için günün büyük bölümünü mevsimin etkisiyle solan otlaklarda geçiriyor.

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Limni Gölü Tabiat Parkı da doğada zaman geçirmek isteyenlerin her mevsim uğrak noktalarından biri oluyor.

Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta, Zigana Dağı eteklerinde yer alan tabiat parkı, adını aldığı krater gölü ve çevresini saran sarıçam, ladin ve köknar ormanlarıyla dikkati çekiyor.

Kaynak: AA / Hasan Taşcan - Güncel
