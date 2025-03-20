Zhaoxing Dong Köyü: Geleneksel Kültür ve Turizm Üzerine Bir Başarı Hikayesi

LİPİNG, 20 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Qiandongnan Miao ve Dong Özerk İli'ne bağlı Liping ilçesinde yer alan Zhaoxing Dong Köyü, Dong etnik grubuna mensup binden fazla haneye ev sahipliği yapıyor.

Etnik grubun geleneksel mimari tarzı ve zengin kültürel mirası günümüze kadar özenle korundu.

Tarihi bütünlüğünü koruyup benzersiz kültürel özelliklerini yaşatan köy, büyük korolar ve opera topluluklarını kurarak kültürel mirasını canlı tutmaya devam etti.

Köydeki geleneksel etnik festivaller ise bölgeyi bir turizm cazibe merkezine dönüştürdü.

Bunun yanı sıra geleneksel el sanatları işletmelerinin gelişmesi ve 433 otel, pansiyon ile restoranın faaliyete geçmesiyle yöre halkı için 2.000'den fazla istihdam imkanı yaratıldı. Bu durum, yerel halkın geçimini turizm sektöründen sağlamasına yardımcı oldu.