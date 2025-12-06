Çinli Bilim İnsanı Zhang Ganlin, 2025 Glinka Dünya Toprak Ödülü'ne Layık Görüldü
Çin Bilimler Akademisi Toprak Bilimi Enstitüsü araştırmacısı Zhang Ganlin, Roma'daki Dünya Toprak Günü kutlamalarında 2025 Glinka Dünya Toprak Ödülü ile ödüllendirildi.
ROMA, 6 Aralık (Xinhua) -- İtalya'nın başkenti Roma'daki Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü genel merkezinde düzenlenen Dünya Toprak Günü kutlamaları sırasında Zhang Ganlin'e (ortada) 2025 Glinka Dünya Toprak Ödülü madalyasını takdim eden Örgüt Genel Direktörü Qu Dongyu (sağda), 5 Aralık 2025.
Kaynak: Xinhua / Güncel