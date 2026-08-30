Haberler

İETT otobüsü duvara çarptı: Ölü sayısı 3'e yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Zeytinburnu'nda, İETT otobüsünün bir sitenin bahçe duvarına çarpması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Fatma Hacer Eroğlu hayatını kaybetti.

İstanbul Zeytinburnu'nda, İETT otobüsünün bir sitenin bahçe duvarına çarpması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Fatma Hacer Eroğlu hayatını kaybetti.

Kennedy Caddesi Bakırköy istikameti Kazlıçeşme mevkisinde 28 Ağustos'ta meydana gelen kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kazanın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Fatma Hacer Eroğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Böylece kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e çıktı.

Olay

İstanbul'da 28 Ağustos'ta Kennedy Caddesi Bakırköy istikametinde seyreden İETT otobüsü, Kazlıçeşme mevkisinde bir sitenin bahçe duvarına çarpmıştı.

Kazada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi yaralanmıştı.

Hastanelere kaldırılan yaralılardan 6'sının tedavisi tamamlanırken, 9 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtilmişti.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen kazaya ilişkin görüntülerde, aynı istikamette seyreden bir otomobilin şerit değiştirmek için İETT otobüsünün önüne doğru manevra yapması üzerine sağa yönelen otobüsün yoldan çıkarak sitenin bahçe duvarına çarpması yer almıştı.

Şerit değiştirmek için otobüsün önüne doğru manevra yapan otomobilin sürücüsü tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
Girne açıklarında batan gemide 7 kişi hayatını kaybetti

Girne açıklarında batan gemiden peş peşe acı haberler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13 katlı plaza küle döndü! Nargile kömürü neden olmuş

13 katlı plaza küle döndü! Bakın yangına ne sebep olmuş
Sezona fırtına gibi girdiler! 90. dakikada 1-0 olan maçın skoru inanılmaz

Sezona fırtına gibi girdiler! 90. dakikada 1-0 olan maçın skoru inanılmaz
Ferdi 90 dakika oynadı! Chelsea-Brighton maçında tam 7 gol

Ferdi oynadı, Chelsea-Brighton maçını izleyenler gollere yetişemedi
Leao'dan transfer itirafı: Haziran ayından beri...

Leao'dan güne damga vuran sözler
Siyaset dünyası Anıtkabir’de buluştu; tüm liderler aynı karede

Herkes aynı karede: Özel'in bakışlarına dikkat!
Sofyan Amrabat imzayı attı! İşte yeni takımı

Yeni takımına imzayı attı
Rafael Leao transferi resmen bitti! Galatasaray maliyeti KAP’a bildirdi

Galatasaray’a dünya yıldızı! İşte bonservisi ve yıllık ücreti