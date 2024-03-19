Zeytinburnu'ndaki İş Merkezinde Yangın Çıktı
İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan 12 katlı bir iş merkezinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Maltepe Mahallesi'ndeki bir iş merkezinin 5'inci katında çıkan yangın nedeniyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.
İstanbul Zeytinburnu'nda 12 katlı bir iş merkezinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Maltepe Mahallesi'ndeki bir iş merkezinin 5'inci katında yangın çıktı.
İhbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Binada bulunanlar dışarı çıkarken itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.