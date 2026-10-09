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Zeytinburnu'nda yıkımdan kopan beton, 2 işçinin çalıştığı atölyenin duvarını deldi

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Zeytinburnu'nda yıkımdan kopan beton, 2 işçinin çalıştığı atölyenin duvarını deldi
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Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde kentsel dönüşüm için yıkılan binadan kopan beton parçaları, bitişikteki konfeksiyon atölyesinin duvarını deldi. Olayda yaralanan olmazken, atölyede çalışan 2 işçi molozların altında kalmaktan son anda kurtuldu; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ZEYTİNBURNU'nda kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binadan kopan beton parçaları, bitişikteki konfeksiyon atölyesinin duvarını deldi. 2 işçinin molozların altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sümer Mahallesi 27. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm kapsamında bir binanın yıkımı sırasında kopan beton parçaları, bitişikteki apartmanın giriş katında bulunan konfeksiyon atölyesinin duvarını deldi. O sırada çalışan 2 işçi, molozların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaralananın olmadığı olayda duvarın delinmesi ve işçilerin molozların altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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