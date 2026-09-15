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Zeytinburnu'nda yangın nedeniyle binada mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

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Zeytinburnu'nda bodrum katındaki dairede çıkan yangın nedeniyle binada mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Zeytinburnu'nda bodrum katındaki dairede çıkan yangın nedeniyle binada mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sümer Mahallesi 19. Sokak'taki 5 katlı binanın bodrum katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun dumanın yayılması üzerine 5 kişi binada mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binada mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Dumandan etkilenen 5 kişiye olay yerindeki ambulansta müdahale edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında dairede hasar oluştu.

Yangın sırasında binada bulunan Harun Çalı, sesler duyduğunu, merdivenlerde kaçmaya çalışan kişiler gördüğünü belirterek, binayı yoğun bir dumanın sardığını ifade etti.

Çalı, yoğun duman nedeniyle binadan çıkabilmek için balkondan atladığını söyledi.

Kaynak: AA
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