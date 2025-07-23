Zeytinburnu'nda Tornavida ile Saldırı: Esnaf Yaralandı

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Zeytinburnu'nda bir kişi, tornavida ile esnaf Murat Yeşiltaş'a saldırdı ve park halindeki bir otomobile zarar verdi. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ile birlikte, yaralanan Yeşiltaş polise başvurdu.

Zeytinburnu'nda bir kişinin tornavida ile esnafa ve park halindeki otomobile zarar vermesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, 20 Temmuz'da öğle saatlerinde iş yerinin önünde bekleyen Murat Yeşiltaş, yoldan geçen tanımadığı bir kişinin tornavidalı saldırısına uğradı.

Elindeki tornavidayı Yeşiltaş'ın kafasına saplamaya çalışan saldırgan, daha sonra kaçtı.

Hafif yaralanan Murat Yeşiltaş durumu polise bildirdi.

Saldırganı yakalamak için çalışma başlatan polis, şüphelinin tornavidayla, park halindeki bir otomobile de zarar verdiğini belirledi.

Şüphelinin tornavidalı saldırıları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Saldırı anını anlatan Yeşiltaş, "Şahıs geldi, parasını verip su aldı. Arkam dönüktü, hiç beklemiyordum. Farkında değildim. Kafamda bir şeyler hissettim. Üçüncüde dönüp tuttum elini. Elinde tornavida vardı. Şoka girdim, bir şey yapamadım. Polise gidip, şikayet ettim." dedi.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
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