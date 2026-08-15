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Zeytinburnu'nda bıçaklı saldırı anbean kamerada

Zeytinburnu'nda bıçaklı saldırı anbean kamerada
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Zeytinburnu'nda sokakta yürüyen bir adamın önü kalabalık grup tarafından kesildi. Bir şüpheli, arkadaşlarının oyaladığı kişiyi arkadan bıçaklayarak kaçtı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ZEYTİNBURNU'nda sokakta yürüyen bir kişinin önü kalabalık grup tarafından kesildi. Şüphelilerden biri, arkadaşlarının oyaladığı adamı arkadan bıçaklayarak kaçtı. Yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 13 Ağustos Perşembe günü saat 22.15 sıralarında Seyit Nizam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen bir adamın önü, kalabalık bir grup tarafından kesildi. Bu sırada gruptan bir kişi, arkadaşlarının oyaladığı adamın arkasından yaklaşarak bıçakla saldırdı. Neye uğradığını şaşıran adam bacağını kontrol etmeye çalışırken, bıçaklayan şüpheli koşarak olay yerinden kaçtı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Yaşananlar çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, telefonla konuşarak sokakta ilerleyen kişinin önünün kalabalık bir grup tarafından kesildiği, bu sırada gruptan bir kişinin arkadan yaklaşarak arkadaşlarının oyaladığı kişiyi bıçakla yaralayıp kaçtığı anlar yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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