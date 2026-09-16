Zeytinburnu'nda otopark duvarından düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Zeytinburnu'nda park etmek istediği otomobilin otopark duvarından düşmesi sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Zeytinburnu'nda park etmek istediği otomobilin otopark duvarından düşmesi sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Özel bir hastanenin otoparkında, 34 TG 4212 plakalı otomobilin sürücüsü Hakan Akcan (62), aracı park etmek isterken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan araç, tel çitleri aşarak otoparkın yaklaşık 3 metrelik duvarından boş araziye düştü.
Yaralanan Akcan, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA