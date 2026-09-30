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Zeytinburnu'nda okul çevresinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

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Zeytinburnu'nda okul çevresinde yürütülen polis çalışması sırasında durdurulan araçta ruhsatsız tabanca ve şarjöre basılı 7 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanırken diğeri serbest bırakıldı.

Zeytinburnu'nda okul çevresinde polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sırasında ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Sümer Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu.

Kimlikleri belirlenen M.B. ve Y.A. araçtan indirilirken, yapılan kontrollerde ruhsatsız tabanca ve şarjöre basılı 7 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Y.A. tutuklandı, M.B. serbest bırakıldı.

Olayın, polis ekiplerinin çocuk ve gençlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik okul çevrelerinde yürüttükleri çalışmalar sırasında tespit edildiği, herhangi bir okul içerisinde veya okulla bağlantılı olarak meydana gelmediği bildirildi.

Kaynak: AA
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