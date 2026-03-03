Zeytinburnu'nda denizden çıkarılan 2 cesedin anne ve kızına ait olduğu belirlendi

Zeytinburnu'nda denizden çıkarılan iki cesedin anne ile 8 yaşındaki kızına ait olduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Kazlıçeşme Sahil Parkı'nda denizde balık tutan vatandaşlar, suda 2 kişinin hareketsiz halde olduğunu görünce yetkililere haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen deniz polisi, denizden bir kadın ve bir çocuğun cesedini çıkardı.

Ekiplerin yaptığı incelemede, cesetlerin 30 yaşındaki F.Ç. ile 8 yaşındaki kızı İ.Ş'ye ait olduğu tespit edildi.

Anne ve kızının cesetleri olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.