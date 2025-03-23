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Zeytinburnu'nda Bodrum Katında Yangın Çıktı

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Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın bodrum katındaki koltuk kılıfı üretilen atölyede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Zeytinburnu'nda 5 katlı binanın bodrum katındaki iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeşiltepe Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın bodrum katında koltuk kılıfı üretilen atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında atölyede hasar oluştu.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman - Güncel
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