Haberler

Zeytinburnu'nda bıçaklı kavgada ölen 1 kişiye ilişkin 2 kardeş adliyeye sevk edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zeytinburnu'nda 6 Ekim'de Maltepe Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Kavgaya ilişkin gözaltına alınan ve kardeş oldukları belirlenen 2 şüpheli, hastanedeki işlemlerinin ardından kasten öldürme suçundan adli makamlara sevk edildi.

Zeytinburnu'nda, 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Ekim'de Maltepe Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde A.P'nin (26) hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin çalışma yaptı.

Çalışmada, olayı gerçekleştirdikleri ve kardeş oldukları belirlenen M.Y.H. (22) ile V.H. (25) başka bir ilçede tedavi gördükleri hastanede yakalandı.

Araştırmada, kavganın, hayatını kaybeden A.P. ile şüpheliler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı belirlendi.

Gözaltına alınan zanlılar, hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "kasten öldürme" suçundan adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA
Mourinho'nun önünde dev sınav! Arda, Bellingham, Vinicius ve Mbappe

Mourinho'nun başı dertte! Arda için kritik karar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş

20 milyar TL'yle kayıplara karıştı! Kayıtlarda "makam şoförü" çıktı
Hakkında soruşturma açılan Berna Laçin'den ilk tepki: 1 saat bile geçmedi

Hakkında soruşturma açılan Berna Laçin'den ilk tepki: 1 saat bile geçmedi
Türk ordusu için 110 yıl sonra tarihi görev! Mekke'de üs seçeneği masada

110 yıl sonra kutsal topraklara dönüş! Türk askeri için tarihi plan
Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş evlendi! Düğünden 15 gün sonra kalp krizi geçirdi

Dilber Ay'ın eşi yıllar sonra evlendi! Düğünden 15 gün sonra kalp krizi geçirdi
Farah Zeynep Abdullah 'Soy' filminin galasına filmin adının yazılı olduğu bir tişörtle katıldı

Galanın en çok konuşulanı o oldu! Farah'ın tişörtündeki mesaj netti
Çeşme Belediyesi'ne operasyon! Başkan yardımcısı ve imar müdürü gözaltına alındı

Lal Denizli'nin yardımcısı ve üst düzey isim gözaltına alındı
Farah Zeynep Abdullah kendi filminin galasında dayanamadı: Korsan sitelerde izleseydik daha net izlerdik

Oynadığı filmin galasında perdeye yansıtılan görüntüye isyan etti