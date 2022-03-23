Zeytinburnu'nda asayiş ve narkotik uygulaması yapıldı - Haberler

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Zeytinburnu'nda asayiş ve narkotik uygulaması yapıldı

AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
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Zeytinburnu'nda asayiş ve narkotik uygulaması yapıldı

Zeytinburnu'nda geniş çaplı asayiş ve narkotik uygulaması gerçekleştirildi.

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda geniş çaplı asayiş ve narkotik uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ve Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla ilçe genelinde 60 personelle asayiş ve narkotik uygulaması yapıldı.

İlçenin birçok bölgesinde oluşturulan kontrol noktalarının yanı sıra devriye ekiplerinin de katıldığı uygulamada, şüpheli görülen kişi ve araçlar durduruldu. Denetimler sırasında Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması da yapıldı.

Uygulamada narkotik köpekler de kullanıldı.

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

Zeytinburnu, Hisarcık, Narkotik, Asayiş, Güncel, Haberler

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