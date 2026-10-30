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Zeytinburnu'nda 5 katlı binadaki yangında 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı

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Zeytinburnu'nda 5 katlı binadaki yangında 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı Haber Videosunu İzle
Zeytinburnu'nda 5 katlı binadaki yangında 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı
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Zeytinburnu'nda 5 katlı binanın giriş katında elektrik sobasının devrilmesi nedeniyle çıktığı öne sürülen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Emre KURT – Tolga DEMİR / İSTANBUL, – ZEYTİNBURNU'nda 5 katlı binanın giriş katında elektrik sobasının devrilmesi nedeniyle çıktığı öne sürülen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Merkezefendi Mahallesi G/54. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı binanın zemin katında elektrik sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Kısa sürede yayılan duman, binanın tamamını kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken binada mahsur kalanlar tahliye edildi. Yangının çıktığı dairede oturan Emine T., itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından tahliye edilerek ambulansa alındı. Binanın en üst katında bulunan ve dumandan etkilenen bir kişi ise itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

'ISITICI DEVRİLMİŞ'

Yangın çıkan binanın sakinlerinin komşusu olduğunu söyleyen Aysel Baygın, "Çocuklar soba koymuşlar ısınmak için. Isıtıcı devrilmiş yanmış. Evde iki çocuk ve anneleri varmış. Komşum oluyorlar. Allah beterinden saklasın" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
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